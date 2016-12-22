Сирия: последняя группа боевиков покинула восточные районы Алеппо

Алеппо, 22 декабря. Колонна автобусов вывезла последнюю группу боевиков из восточных районов Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны Сирии.

«Эта колонна последняя. Теперь можно сказать, что все боевики вышли из Алеппо, и город полностью под контролем сирийской армии», — сообщил он.

Отмечается, что к настоящему моменту все боевики покинули Алеппо. В ближайшее время саперы армии Сирии приступят к разминированию районов, которые были оставлены боевиками.

Стоит отметить, что ранее в Алеппо прибыла группа международных наблюдателей ООН. Группа состоит из 30 человек, в ее состав входят местные и иностранные представители ООН.