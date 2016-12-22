Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту

Москва, 22 декабря. Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение о переносе этапа Кубка мира, который должен был пройти в российском Челябинске. Об этом сообщил nos.nl.

Перенос связан с рекомендациями Международного олимпийского комитета, которые, в свою очередь, основаны на докладе комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном. Это доклад об употреблении допинга в России.

Накануне WADA заподозрила российских конькобежцев в употреблении марихуаны. Согласно предварительной информации, речь идет о Денисе Юскове и Алексее Есине. В то же время, результат допинг-теста спортсменов оказался негативным.