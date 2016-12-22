Ученые обнаружили еще одно полезное свойство кофе

Токио, 22 декабря. Японские ученые выяснили, что натуральный кофе улучшает работу малых кровеносных сосудов. К такому выводу пришли ученные университета здорового питания University of the Ryukyus.

Японские ученые провели эксперимент, в котором задействовали 27 добровольцев возрастной категории от 22 до 30 лет. Участников сгруппировали в две команды - одна употребляла настоящий кофе, другая - напиток без кофеина.

В результате эксперимента удалось выяснить, что кофеин улучшает кровоток в малых кровеносных сосудах на 30% в течение 75 минут после употребления. Исследователи отмечают, что данный факт свидетельствует о способности кофеина положительно влиять на сердечно-сосудистую систему.