«Газпром» готовит защиту против штрафных санкций Литвы

Москва, 22 декабря. «Газпром» планирует внимательно изучить решение Главного административного суда Литвы, который оштрафовал транснациональную корпорацию на 35,56 миллиона евро. Об этом журналистам в четверг рассказали представители российской компании.

«Компания изучит решение суда и будет прорабатывать варианты дальнейшей защиты своих интересов», — пояснил источник издания РИА Новости.

Напомним, ранее Вильнюс обвинил российскую транснациональную корпорацию «Газпром» в нарушении договоренностей, которые были заключены еще в 2004 году.

Читайте по теме: Национализация турецкого трейдера «Газпрома»: сенсация или обыденность?