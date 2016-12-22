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«Газпром» готовит защиту против штрафных санкций Литвы
Экономика

«Газпром» готовит защиту против штрафных санкций Литвы

Сегодня 21:51
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«Газпром» готовит защиту против штрафных санкций Литвы

Москва, 22 декабря. «Газпром» планирует внимательно изучить решение Главного административного суда Литвы, который оштрафовал транснациональную корпорацию на 35,56 миллиона евро. Об этом журналистам в четверг рассказали представители российской компании.

«Компания изучит решение суда и будет прорабатывать варианты дальнейшей защиты своих интересов», — пояснил источник издания РИА Новости.

Напомним, ранее Вильнюс обвинил российскую транснациональную корпорацию «Газпром» в нарушении договоренностей, которые были заключены еще в 2004 году.

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