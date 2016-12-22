Ученые нашли планету, где жизнь появилась раньше, чем на Земле

Вашингтон, 22 декабря. Американские астрономы сделали удивительное открытие, которое опровергает устоявшееся мнение об исключительности Земли.

На сегодняшний день принято считать, что Земля является единственной планетой, где существует органическая жизнь. Однако, согласно новому исследованию, наша планета была лишь второй в Солнечной системе, где появились живые существа.

За 715 млн лет до того, как на Земле зародилась жизнь, на соседней Венере уже существовали примитивные микроорганизмы, однако они так и не смогли эволюционировать в более сложные клеточные структуры из-за особенностей климата.

С одной стороны, Венера по своей массе и размерам похожа на Землю. С другой стороны, в ее атмосфере слишком много углекислого газа, а температура на поверхности достигает 450 градусов по Цельсию. Все это делает планету непригодной для жизни. Ученые полагают, что в результате парникового эффекта произошли кардинальные изменения в климате, которые убили все микроорганизмы.