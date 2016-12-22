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Католическое Рождество — 2016: когда отмечается, традиции и обычаи, поздравления в стихах
Общество

Католическое Рождество — 2016: когда отмечается, традиции и обычаи, поздравления в стихах

Сегодня 21:23
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Католическое Рождество — 2016: когда отмечается, традиции и обычаи, поздравления в стихах

Западные христиане, живущие по григорианскому календарю, готовятся встретить свой главный праздник — Рождество Христово, который иногда называют католическим Рождеством. На самом деле по григорианскому календарю или по так называемому новому стилю Рождество празднуют не только католики, но и протестанты всех конфессий, а также некоторые православные общины.

Когда католики и протестанты празднуют Рождество Христово

Рождество по григорианскому календарю всегда отмечается 25 декабря. Главные рождественские службы в храмах западных конфессий проходят вечером 24 декабря.

Напомним, православные христиане, в том числе Русская православная церковь Московского патриархата, которые отмечают праздники по юлианскому или новоюлианскому календарю, отмечают Рождество в ночь на 7 января. Также Рождество 7 января отмечает большинство православных на Украине и в Белоруссии.

Католическое Рождество — 2016: когда отмечается, традиции и обычаи, поздравления в стихах

История Рождества Христова

Согласно Евангелиям от Луки и Матфея, в год рождения Иисуса по указу римского императора Августа в Римской империи (Иудея была под властью Рима) проводилась перепись населения.

Чтобы переписчики не учитывали людей несколько раз, всем жителям для участия в переписи было предписано явиться в город, откуда человек был родом. Иосиф был потомок царя Давида, и их городом был Вифлеем. Дева Мария, которая была обручена с Иосифом, отправилась в Вифлеем вместе с мужем.

Там из-за наплыва гостей святому семейству не нашлось места в гостинице, и Мария, которая уже носила в своем чреве сына Божьего, разрешилась от бремени в пещере, в которой укрывали от непогоды скот.

После рождения младенца Иисуса первыми ему пришли поклониться пастухи, которые узнали радостную весть от ангела. Согласно евангелисту Матфею, в момент рождения Иисуса на небе появилась чудесная звезда, которая указала волхвам путь к Иисусу. В католицизме волхвы считаются царями или магами, их имена — Мельхиор, Каспар и Бальтазар. Волхвы преподнесли Иисусу дары — золото, ладан и смирну. Этими дарами волхвы подчеркнули, что видят в Иисусе царя.

Узнав о рождении Иисуса, царь Иудеи Ирод решил его уничтожить. Для этого Ирод приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет. Однако Иисус был чудесно спасен от смерти, потому что ангел повелел Иосифу бежать вместе с семьей в Египет, где святое семейство и жило до самой смерти Ирода.

Католическое Рождество — 2016: когда отмечается, традиции и обычаи, поздравления в стихах

Как празднуют католическое Рождество

За четыре воскресенья до Рождества у католиков начинается очень важный предрождественский период, который называется Адвент. Это время духовной подготовки к Рождеству, включающее в себя пост, молитвы и добрые дела.

Канун праздника — 24 декабря — называется Сочельник, так как в этот день принято соблюдать строгий пост, употребляя в пищу только сочиво — сваренные в меду зерна. По традиции Сочельник заканчивается с появлением на небе первой звезды, после чего семьи садятся за праздничный стол, на котором обязательно присутствуют мясные деликатесы.

Традиции католического Рождества

Рождественские вертепы

Со времен средневековья в Западной Европе появился обычая на Рождество устаивать рождественские вертепы — делать игрушечные ясли с фигурками младенца Иисуса, девы Марии, пастухов, волхвов и других героев рождественской мистерии.

Рождественские колядки

На Рождество до сих пор принято колядовать — дети и взрослые наряжаются в карнавальные костюмы, надевают маски и ходят по домам с пением рождественских гимнов, получая в награду конфеты и деньги.

Рождественская ель

Главный рождественский обычай, который с Запада пришел и в Россию, — приносить в дом и наряжать на Рождество ель. Первоначально это был языческий древнегерманский обычай, но во времена христианства наряженная ель стала символизировать райское дерево с плодами.

Санта-Клаус

Санта-Клаус (на самом деле это святой Николай) — это рождественский дед, который приносит подарки всем детям, особенно тем, которые в прошедшем году хорошо себя вели. Традиционно считается, что Санта-Клаус приходит по ночам через дымоход (так как-то поступил святитель Николай, желая тайно облагодетельствовать трех бесприданниц) и кладет детям подарки под елку или в носок. Поэтому на Западе в домах на Рождество принято вешать у камина специальный большой чулок или носок для подарков.

Католическое Рождество — 2016: когда отмечается, традиции и обычаи, поздравления в стихах

Поздравления на католическое Рождество

***
С неба ангелы спустились
В колокольчики звеня,
Мы оделись и умылись,
Ждем рождественского дня.

Ждем чудес и дивных сказок
В двадцать пятый день зимы,
Merry Christmas! — дружно скажем,
Здравствуй, праздник, вот и мы!

***
Омела на двери
Пусть беды прогоняет,
Католики сегодня
Рождество встречают.

В небе Вифлеемская
Вспыхнула звезда,
Чтобы мир восславил
Рождество Христа.

На снежинках ангелы
К нам с небес летят,
Христиан поздравить
С Рождеством спешат.

Радостью окутан
Мир и волшебством,
Я желаю счастья
Вам на Рождество.

***
Колокольчик звенит у двери,
А в носках уже ждут подарки,
Санта-Клаус к ребятам бежит,
Чтоб праздник им сделать ярким!

Чтоб сегодня в сердцах волшебство
Оживало, даря всем радость,
И пусть дарит всем Рождество
Мир для дома и для душам усладу!

комментарии
Алексей Громов
#католики #иисус христос #рождество
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