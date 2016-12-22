Сирия, 22 декабря. САА при поддержке с воздуха ВКС РФ успешно отразила очередное наступление террористов ИГ* на авиабазу Т-4. Боевики «Исламского государства» начали пропаганду среди местного населения в районе боевых действий операции «Щит Евфрата». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Артиллерийские подразделения Сирийской арабской армии (САА) обстреляли позиции боевиков-оппозиционеров, расположенные в районе Барада в пригороде Дамаска. В результате атаки были уничтожены несколько исламистов.

Сирийская авиация нанесла серию авиаударов по опорным пунктам радикалов, укрепившихся в окрестностях населенного пункта Басима. Также воздушная операция велась по скоплениям террористов в районе деревни Аль-Хадра в пригороде Дамаска.

Провинция Латакия

Военные источники сообщают о столкновениях правительственных войск с боевиками-оппозиционерами вблизи города Кабани. В ходе боев снайперы Свободной сирийской армии (ССА) застрелили двух военнослужащих САА.

Провинция Алеппо

Террористы ИГ начали пропаганду среди местного населения в районе боевых действий операции «Щит Евфрата». В обращении, направленном в первую очередь местным курдам, сказано следующее: «Если придут турки, то вас всех убьют. Турция устроит этническую чистку».

Боевики «Исламского государства» уничтожили турецкий БТР в битве у Аль-Баба. Ранее сообщалось, что в окрестностях города продолжаются ожесточенные столкновения между исламистами и армией Эрдогана.

ВВС Турции провели воздушную атаку на окраинах города Аль-Баб. Местные источники сообщили, что турецкие военные самолеты нанесли удары по жилым кварталам города, в результате которых погибли 24 человека, среди них 7 детей и 10 женщин, и еще десятки получили ранения.

Провинция Хомс

Разведка сирийской армии выявила скопление террористов в районе Изз ад-Дин в северо-восточном пригороде Хомса. Опираясь на разведданные, правительственные войска ликвидировали группу террористов, уничтожив также их оружие и транспорт.

САА при поддержке с воздуха ВКС РФ успешно отразила очередное наступление террористов ИГ на авиабазу Т-4. В ходе боев были нейтрализованы не менее семи исламистов.

Провинция Дейр эз-Зор

Самолеты международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, нанесли два авиаудара по позициям «Исламского государства» в восточном пригороде Дэйр эз-Зора. Информация о результатах воздушной операции пока уточняется.

Провинция Даръа

В окрестностях города Изра продолжаются столкновения между сирийской армией и боевиками-оппозиционерами. Артиллерийские подразделения САА обстреляли позиции исламистов, расположенные в окрестностях населенного пункта Тафса.

Провинция Идлиб

Самолеты ВКС РФ нанесли серию авиаударов по ключевым пунктам управления боевиков, расположенным в районе населенного пункта Аль-Латамина. В ходе воздушной операции были уничтожены три исламиста.

Провинция Ракка

В результате авиаудара ВВС западной коалиции по позициям террористов ИГ возле города Табка погибли несколько мирных жителей в деревне Джаабар. Ранее сообщалось, что очередная воздушная операция коалиции, направленная якобы против ИГИЛ, унесла жизни горожан Табки.

Провинция Хама

Сирийские бомбардировщики нанесли несколько авиаударов по укреплениям боевиков, расположенным в деревне Джабаль аль-Суккар. Также авиация правительственной армии нанесла воздушные удары по скоплениям террористов в окрестностях населенного пункта Аль-Андрин.

Провинция Эс-Сувейда

Военнослужащие сирийской армии несколькими ракетными ударами уничтожили колонну террористов из трех автомобилей, перевозивших боеприпасы и оружие, на участке шоссе на северо-востоке провинции Эс-Сувейда. Также были ликвидированы около десяти боевиков.

Ирак

ВВС Ирака нанесли серию авиаударов по одному из ключевых пунктов управления террористов ИГ, расположенному в районе Хавиджи в провинции Киркук. В результате воздушной операции были ликвидированы два члена военного совета «Исламского государства».

Иракские бомбардировщики провели масштабную атаку позиции террористов в разных районах провинции Ниневия. В результате воздушной операции были уничтожены более 70 террористов ИГ.