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Уникальную рыбку с Гавайев назвали в честь Барака Обамы
Общество

Уникальную рыбку с Гавайев назвали в честь Барака Обамы

Сегодня 21:13
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Уникальную рыбку с Гавайев назвали в честь Барака Обамы

Вашингтон, 22 декабря. Уникальная тропическая рыба, найденная в коралловых рифах в Тихом океане, получила имя действующего президента США Барака Обамы. Об этом сообщает ZooKeys.

Название связано с особенностью расцветки плавников. Они напоминают логотип, который Обама использовал в ходе своей предвыборной кампании в борьбе за президентское кресло.

Исследователи подчеркивают уникальность рыбы. Дело в том, что ни один другой представитель Tosanoides, не обитает в парке национального значения Папаханаумокуакеа. Увы, рыба относится к числу вымирающих.

Накануне стало известно, что россияне могут провести новогодние праздники без красной рыбы.

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Сергей Свазовский
#барак обама
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Сирия: 25 обстрелов за сутки со стороны боевиков
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