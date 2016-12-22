Уникальную рыбку с Гавайев назвали в честь Барака Обамы

Вашингтон, 22 декабря. Уникальная тропическая рыба, найденная в коралловых рифах в Тихом океане, получила имя действующего президента США Барака Обамы. Об этом сообщает ZooKeys.

Название связано с особенностью расцветки плавников. Они напоминают логотип, который Обама использовал в ходе своей предвыборной кампании в борьбе за президентское кресло.

Исследователи подчеркивают уникальность рыбы. Дело в том, что ни один другой представитель Tosanoides, не обитает в парке национального значения Папаханаумокуакеа. Увы, рыба относится к числу вымирающих.

Накануне стало известно, что россияне могут провести новогодние праздники без красной рыбы.