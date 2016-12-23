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Путин ответит на все вопросы сегодня, 23 декабря
Россия

Путин ответит на все вопросы сегодня, 23 декабря

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Путин ответит на все вопросы сегодня, 23 декабря

Москва, 23 декабря. Традиционная ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина начнется сегодня, 23 декабря 2016 года, в 12 часов по московскому времени.

Предполагается, что основными станут вопросы социального обеспечения и возможности государства по-прежнему выполнять свои социальные обязательства в современных условиях.

Во всяком случае, именно такой содержательный акцент прогнозировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, анализируя основные вопросы, поступающие на «горячую линию».

Напомним, большая ежегодная пресс-конференция президента должна была состояться 21 декабря, однако была перенесена в связи с похоронами убитого посла России в Турции Андрея Карлова.

 

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Алексей Громов
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