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Новости США: Клинтон больше не в цене, Трамп против иммигрантов, $50 млн от IKEA за убийства детей
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Новости США: Клинтон больше не в цене, Трамп против иммигрантов, $50 млн от IKEA за убийства детей

Сегодня 21:11
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Новости США: Клинтон больше не в цене, Трамп против иммигрантов, $50 млн от IKEA за убийства детей

Новости США, 22 декабря. Трамп считает, что теракт в Берлине доказал его правоту насчет вопроса о миграции. Большинство демократов не хотят, чтобы Клинтон участвовала в следующих президентских выборах. IKEA заплатит семьям погибших из-за комодов детей $50 миллионов. Билл Мюррей построит бар из фильма «Гольф-клуб».

«Атака против всего человечества»

Избранный президент США Дональд Трамп назвал террористический акт на рождественской ярмарке в Берлине «атакой против всего человечества». В ходе пресс-конференции республиканец также напомнил, что готов установить ограничения на въезд в страну беженцев из мусульманских государств. Политик уточнил, что на эту тему он пока не говорил с действующим американским президентом Бараком Обамой.

«Вы знаете о моих планах, и уже доказано, что я был прав, на сто процентов прав», — добавил республиканец, отметив, что «происходящее — просто безобразие». 

19 декабря на площади Брайтшайдплатц произошел теракт. Грузовик въехал в толпу людей, собравшихся на рождественской ярмарке, погибли 12 человек, еще 48 получили ранения. Ответственность за акцию взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Клинтон больше не пользуется популярностью

Демократы не хотят, видеть Клинтон президентом

Большинство сторонников демократической партии и придерживающихся независимых взглядов граждан США не хотят, чтобы экс-госсекретарь Хиллари Клинтон баллотировалась на пост президента в 2020 году. По результатам опроса, проведенного газетой USA Today и исследовательской службой университета Саффолк, 62% респондентов выступили против участия в выборах бывшего кандидата в президенты.

В опросе, который проходил с 14 по 18 декабря, приняли участие 626 американцев. Лишь 23% опрошенных поддержали бы стремление 69-летней бывшей первой леди участвовать в следующей президентской гонке. 44% выступили за кандидатуру сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, 43% - за нынешнего вице-президента Джозефа Байдена.

Клинтон уже принимала участие в президентских выборах в 2008 году. Она пользовалась значительной поддержкой избирателей, занимая ведущее место в рейтингах, но проиграла праймериз Бараку Обаме.

Во сколько обошлись IKEA убийства детей

IKEA заплатит семьям погибших детей $50 млн

Шведская компания IKEA заплатит компенсацию в размере 50 миллионов долларов трем семьям из США, дети которых погибли из-за некачественной мебели, производимой фирмой. Об этом заявили адвокаты семей. Также компания пожертвует $50 тысяч в три госпиталя в память о малышах.

Первый смертельный инцидент был два года назад, когда комод IKEA придавил двухлетнего Каррена Колласа, семья которого живет в Пенсильвании. Другие трагические ситуации произошли в Вашингтоне и Миннесоте. Спустя четыре месяца после гибели Каррена комод из IKEA придавил другого малыша — Кэмдена Эллиса. Также комод стал причиной гибели Теда МакГи.

В начале лета от мебели скандинавской компании на территории США пострадали 36 детей, еще шестеро погибли. В России смертельных случаев, связанных с техникой IKEA, зафиксировано не было. Родители погибших детей подали иск в суд, обвинив производителей в создании небезопасных шкафов. В своем сообщении они указали, что IKEA до смертельных эпизодов 2014 года уже знала о некачественной мебели, но не изменила их конструкцию. Только после этого IKEA объявила о возврате своей продукции.

Билл Мюррей и «Гольф-клуб»

Звезда Голливуда Билл Мюррей вместе со своими пятью братьями планирует открыть тематический бар, посвященный кинокартине «Гольф-клуб». Заведение будет построено в Чикаго, штат Иллинойс, на территории отеля Crowne Plaza недалеко от международного аэропорта О’Хара. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает The Independent.

В данный момент братья пытаются заключить договор на аренду помещения площадью тысячу квадратных метров. Первый подобный тематический бар Билл Мюррей со своими братьями — шеф-поваром Энди, финансистом Эдом и актерами Брайаном, Джоэлом и Джоном — открыл в 2001 году в городе Сент-Огастин, штат Флорида.

Фильм «Гольф-клуб» вышел в 1980 году, Билл Мюррей исполнил в нем роль Карла Спаклера. Также в ленте снялись Чеви Чейз, Родни Дэнджерфилд, Тед Найт и Синди Морган.

 

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Алексей Громов
#барак обама #хиллари клинтон #дональд трамп #сша #билл мюррей
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