IBU отстранил двух российских биатлонистов от соревнований

Москва, 22 декабря. Международный союз биатлонистов (IBU) инициировал рассмотрение дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР), а также временно отстранил от соревнований двух российских спортсменов. Об этом в четверг проинформировала пресс-служба спортивной организации.

Кроме того, IBU создаст рабочую группу, которая изучит материалы на 29 биатлонистов, фигурировавших в документах Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Напомним, ранее стало известно о том, что руководство СБР отказалось от проведения этапа Кубка мира по биатлону в 2017 году в Тюмени.

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