Россия приостанавливает полеты таджикской авиакомпании Somon Air в регионы

Москва, 22 декабря. Минтранс РФ приостанавливает полеты таджикского авиаперевозчика Somon Air в регионы с 23 декабря. Накануне таджикская авиакомпания отменила рейс из Худжанда (Таджикистан) в Екатеринбург.

Как пояснили в Минтрансе РФ, данная мера является ответной, так как ранее Таджикистан отказал российской авиакомпании «Ямал» в выполнении полетов из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Душанбе.

«Таджикская сторона, в нарушение соглашения о воздушном сообщении между странами, а также протокола от 7 ноября 2016 года, не согласовала полеты из аэропорта Жуковский назначенного российского авиаперевозчика - авиакомпании «Ямал». Запрет на полеты Somon Air в российские регионы - это ответная мера», — сообщили в Минтрансе РФ.

Накануне в Минтрансе Таджикистана отказались выдавать разрешение на полеты российской авиакомпании «Ямал». По их мнению, полеты «Ямала» нарушили бы паритет по количеству назначенных перевозчиков на выполнение рейсов между РФ и Таджикистаном. В свою очередь Москва пообещала полностью остановить авиасообщение между Россией и Таджикистаном.