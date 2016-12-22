Пушков о киевских «обысках» в Кремле: Наглость, умноженная на провинциальность

Москва, 22 декабря. Украинские власти продемонстрировали свою глупость, санкционировав обыски в Кремле. Об этом в четверг заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

«Суд в Киеве разрешил (?!!) провести обыск в администрации президента РФ. Провинциальность, помноженная на наглость, порождает лишь одно — глупость», — пишет он в Twitter.

Напомним, что в четверг Печерский суд Киева разрешил Генпрокуратуре Украины провести обыски в администрации президента России в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Суд дал ГПУ месяц на то, чтобы изъять документацию в кабинете российского лидера.