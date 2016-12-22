Союз биатлонистов РФ отказался проводить этап Кубка мира в Тюмени и ЧМ в Острове

Москва, 22 декабря. Руководство Союза биатлонистов России (СБР) приняло решение отказаться от проведения в 2017 году этапа Кубка мира в Тюмени, а также юношеского чемпионата мира в Острове. Об этом в четверг проинформировали официальные представители Международного союза биатлонистов (IBU).

«Новые места проведения турниров будут определены позднее», — указано в заявлении спортивной организации.

Напомним, ранее стал известно о том, что норвежские биатлонисты планировали бойкотировать проведение этапа Кубка мира в Тюмени.

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