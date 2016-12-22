Росгвардия накрыла сходку вежливых мафиози в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 декабря. Бойцы Росгвардии в четверг разогнали сходку представителей криминалитета, которая проводилась в одном из ресторанов Петербурга.

Сообщается, что главари мафиозных кланов собрались вместе, чтобы обсудить распределение сфер влияний в городе. В ходе рейда было задержано 23 человека — у всех них при себе имелись ножи или травматические пистолеты, однако никто не пустил оружие в ход.

Как сообщает интернет-газета «Фонтанка», бандиты постеснялись оказывать сопротивление бойцам Росгвардии. Более того, они расплатились за заказанный обед, прежде чем их увели в наручниках. Отметим, что некоторых задержанных, у которых при себе были документы, впоследствии были отпущены.