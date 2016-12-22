Трамп назначил главу совета по вопросам промышленной и торговой политики

Нью-Йорк, 22 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп назначил Питера Наварро на пост советника и директора совета по вопросам промышленной и торговой политики. Об этом сообщил представитель переходной команды Трампа Шон Спайсер.

Он пояснил, что в ходе предвыборной кампании Питер Наварро занимался разработкой основных тезисов экономической и торговой политики для Дональда Трампа, а также предлагал новые меры для стимулирования американской промышленности.

Стоит отметить, Питер Наварро является профессором экономики Калифорнийского университета в Ирвайне и известен своей жесткой позицией по отношению к Китаю. Наварро исследовал негативные последствия процессов глобализации и критиковал то, как США развивают экономические отношения с Китаем. Одна из его книг называется «Смерть от Китая: как Америка потеряла свою промышленную основу». В ней профессор пишет о том, что Вашингтон проиграл торговую войну Пекину.