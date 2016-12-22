НАТО не хочет комментировать договоренности РФ и Сербии о передаче вооружений

Брюссель, 22 декабря. Руководство Североатлантического альянса (НАТО) отказалось комментировать договоренности российской и сербской сторон о передаче вооружений. Об этом журналистам заявил официальный представитель НАТО.

«Договоренность Сербии с Россией — это двусторонний вопрос», — пояснил источник РИА Новости.

Напомним, ранее стал известно о том, что Российская Федерация планирует передать Сербии 30 танков, а также шесть истребителей МиГ-29.

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