Трамп предложил расширить ядерный арсенал США

Вашингтон, 22 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении расширить ядерный арсенал страны новым вооружением.

«Соединенные штаты должны усилить и расширить свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не одумается на счет ядерных бомб», — пишет он в Twitter.

Напомним, что баллотирующийся от Республиканской партии Дональд Трамп в ноябре победил на президентских выборах в США, обогнав своего главного соперника — кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В январе состоится инаугурация Трампа, после чего он официально вступит в новую должность, сменив на своем посту действующего президента-демократа Барака Обаму.