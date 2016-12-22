Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

Сирия, 22 декабря. МИД Великобритании прокомментировал доклад ООН по атаке на гуманитарный конвой в Алеппо, «Джебхат ан-Нусра» атаковала города Даръа и Изра, Стаффан де Мистура приветствует переговоры по Сирии в Астане. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Бесноватый Джонсон

Глава британского МИД Борис Джонсон прокомментировал доклад комиссии ООН по атаке на гуманитарный конвой в Алеппо, случившийся 19 сентября.

«Я приветствую публикацию доклада, который установил, что удар был нанесен с воздуха. А это значит, что удар нанесли или сами силы режима Асада, или Россия», — сказано в заявлении Джонсона.

Напомним, что комиссия ООН не смогла установить, кто именно нанес удар по колонне автомобилей с гуманитарным грузом. В выдержках из доклада сказано, что «хотя причиной инцидента стала воздушная атака, невозможно установить исполнителя или исполнителей». Такую оценку сделали эксперты. Они же добавили, что они не располагают свидетельствами и не могут сказать, «был ли инцидент преднамеренной атакой».

Министр иностранных дел Великобритании назвал атаку гуманитарного конвоя одним из самых серьезных инцидентов за всю историю сирийского конфликта.

Российская сторона не раз заявляла, что не имеет отношения к бесчеловечной атаке на гуманитарную колонну в Алеппо.

Кровавые ракеты «Джебхат ан-Нусры»

Боевики «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ред.) устроили ракетный обстрел городов Даръа и Изра (провинция Даръа).

По данным местных СМИ, скрывающиеся в районе Даръа Аль-Баляд террористы, обстреляли ракетными снарядами кварталы Ас-Сабиль, Шамаль Аль-Хат и Ад-Дахия. Жертвами атаки стали пятеро мирных жителей, еще девять человек пострадали.источник в больнице рассказал, что число жертв может вырасти, поскольку некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.

В Изре во время ракетного обстрела пострадали двое мирных жителей.

Стаффан де Мистура о переговорах в Астане

ООН будет любые позитивные инициативы по разрешению сирийского конфликта, в том числе и возможное проведение встречи в Астане, сообщил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

По его словам, целью по-прежнему остается «политический процесс в Сирии, который станет полностью инклюзивным» и основанным на резолюции Совета безопасности ООН 2254. «Но как этого добиться с учетом реальной политики — над этим мы будем работать», — добавил спецпосланник ООН по Сирии.