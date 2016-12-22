FAN-TV Лента новостей
Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа
Новости Сирии

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

Сегодня 20:28
383

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

Сирия, 22 декабря. МИД Великобритании прокомментировал доклад ООН по атаке на гуманитарный конвой в Алеппо, «Джебхат ан-Нусра» атаковала города Даръа и Изра, Стаффан де Мистура приветствует переговоры по Сирии в Астане. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Бесноватый Джонсон

Глава британского МИД Борис Джонсон прокомментировал доклад комиссии ООН по атаке на гуманитарный конвой в Алеппо, случившийся 19 сентября.

«Я приветствую публикацию доклада, который установил, что удар был нанесен с воздуха. А это значит, что удар нанесли или сами силы режима Асада, или Россия», — сказано в заявлении Джонсона.

Напомним, что комиссия ООН не смогла установить, кто именно нанес удар по колонне автомобилей с гуманитарным грузом. В выдержках из доклада сказано, что «хотя причиной инцидента стала воздушная атака, невозможно установить исполнителя или исполнителей». Такую оценку сделали эксперты. Они же добавили, что они не располагают свидетельствами и не могут сказать, «был ли инцидент преднамеренной атакой».

Министр иностранных дел Великобритании назвал атаку гуманитарного конвоя одним из самых серьезных инцидентов за всю историю сирийского конфликта.

Российская сторона не раз заявляла, что не имеет отношения к бесчеловечной атаке на гуманитарную колонну в Алеппо.

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

Кровавые ракеты «Джебхат ан-Нусры»

Боевики «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ред.) устроили ракетный обстрел городов Даръа и Изра (провинция Даръа).

По данным местных СМИ, скрывающиеся в районе Даръа Аль-Баляд террористы, обстреляли ракетными снарядами кварталы Ас-Сабиль, Шамаль Аль-Хат и Ад-Дахия. Жертвами атаки стали пятеро мирных жителей, еще девять человек пострадали.источник в больнице рассказал, что число жертв может вырасти, поскольку некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.

В Изре во время ракетного обстрела пострадали двое мирных жителей.

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

Стаффан де Мистура о переговорах в Астане

ООН будет любые позитивные инициативы по разрешению сирийского конфликта, в том числе и возможное проведение встречи в Астане, сообщил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

По его словам, целью по-прежнему остается «политический процесс в Сирии, который станет полностью инклюзивным» и основанным на резолюции Совета безопасности ООН 2254. «Но как этого добиться с учетом реальной политики — над этим мы будем работать», — добавил спецпосланник ООН по Сирии.

комментарии
Алексей Громов
#стаффан де мистура #башар асад #борис джонсон
Новости партнеров
Эксклюзив

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Сегодня 23:38
50

Сирия новости 22 декабря 22.30: ВКС РФ поддержали САА в Хомсе, ИГ агитирует курдов вместе противостоять Турции в Алеппо

Сегодня 22:30
249

Католическое Рождество — 2016: когда отмечается, традиции и обычаи, поздравления в стихах

Сегодня 21:23
132

Новости США: Клинтон больше не в цене, Трамп против иммигрантов, $50 млн от IKEA за убийства детей

Сегодня 21:11
296

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

Сегодня 20:28
383
Показать еще
Новости по теме

Сирия: на мосту Рамусси в Алеппо уходящим боевикам и их семьям передано полтонны гуманитарной помощи

23:32

Сирия: переговоры о тишине продолжены в провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс, Хама, Эль-Кунейтра

23:20

Сирия: последняя группа боевиков покинула восточные районы Алеппо

21:41

Алеппо: более 180 раненых были эвакуированы в турецкие больницы

19:06

Турция в бою с ИГИЛ в Алеппо потеряла 20 солдат

18:44
Перейти в раздел
Прямая трансляция

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Биологи нашли способ  определять точное время смерти людей

23:40

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

23:38

Сирия: на мосту Рамусси в Алеппо уходящим боевикам и их семьям передано полтонны гуманитарной помощи

23:32

Дегтярев: Решение IBU взвешенное, надеемся на дальнейшую объективность

23:30

Гололед стал причиной массового ДТП в Сочи

23:28

Сирия: переговоры о тишине продолжены в провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс, Хама, Эль-Кунейтра

23:20

Агрессивные зеки захватили часть британской тюрьмы Swaleside

23:13

Трамп выдвинул Спайсера на должность пресс-секретаря Белого дома

23:10

Донбасс принял новогодний гумконвой МЧС РФ

22:54

Исполнитель теракта в Германии хотел стать членом ИГИЛ и поехать в Сирию

22:49

Президент Армении призвал бизнесменов «захватить» рынки ЕврАзЭС

22:38

Косачев рассказал, чем грозит идея Трампа расширить ядерный потенциал США

22:35
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Биологи нашли способ  определять точное время смерти людей
Читать
Закрыть