Ученые ракрыли главный секрет челябинского метеорита

Москва, 22 декабря. Специалисты попытались воссоздать историю легендарного метеорита, который в феврале 2013 года рухнул в Челябинской области.

Согласно предварительной информации, 290 миллионов лет в «зародыш» планеты ударил астероид или комета. В результате инцидента часть космического объекта откололась, отправившись в путешествие до Земли.

Как ранее сообщало издание «Индикатор», американские ученые обнаружили квазикристалл в чукотском метеорите «Хатырка».

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