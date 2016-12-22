Адвокат назвал бредом новые обвинения США против Сноудена

Вашингтон, 22 декабря. Адвокат бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена Бен Визнер опроверг новые обвинения, которые выдвинули против его подзащитного власти США.

«Если вы собираетесь читать или писать об этом вздоре и бреде, сперва взгляните на это», — пишет он в Twitter, прилагая к записи ссылку.

Напомним, что в четверг был заслушан отчет комитета по разведке палаты представителей конгресса США, в котором утверждается, что Сноуден до сих пор сотрудничает с российскими властями.

«Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что спустя три с лишним года после начала несанкционированного раскрытия, АНБ и IC (разведывательное сообщество — прим. ФАН) не сделали ничего, чтобы свести к минимуму риск другого массивного несанкционированного раскрытия»,— говорится в докладе.

В докладе также утверждается, что если «русские или китайцы» получат доступ к тайнам, которые хранит Сноуден, американские войска будут подвержены огромному риску в любом будущем конфликте.