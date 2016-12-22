Ученые объяснили преимущества секса для продолжения человеческого рода

Москва, 22 декабря. Британские ученые смогли понять, почему люди размножаются при помощи секса.

Исследователи Университета Стерлинга в Шотландии, сделали вывод, что цель полового акта состоит не только в том, чтобы дарить удовольствие, но и в продолжении рода, а также необходимости дать потомству защиту от инфекций и паразитов.

Выводы были сделаны после наблюдения за размножением рачков-дафний, которые различными способами, в том числе половым путем. Однако потомство, зачатое естественным способом, оказалось устойчивее к микробам и паразитам.

Ранее представители индийского Фонда исследования духовного наследия выяснили, что причиной гомосексуализма у людей являются злые духи, захватывающие их тела. Как сообщает Ura.ru, согласно данным ученых, 85% проявлений гомосексуализма у людей связаны с духовными причинами, в частности — вселением в их тела призраков и демонов.