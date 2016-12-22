Дебошир пытался руганью выгнать дочь Трампа из самолета за политику отца

Нью-Йорк, 22 декабря. Дочь избранного президента США Дональда Трампа подверглась оскорблениям на борту самолета в аэропорту Нью-Йорка. Об этом сообщает американское интернет-издание TMZ.

По данным издания, Иванка Трамп вместе со своими детьми находилась на борту самолета, который готовился к вылету из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. В салоне авиалайнера к ним подошел мужчина, который начал в грубой форме выражать недовольство избранием Дональда Трампа на пост президента США, а также оскорблять детей Иванки Трамп.

Мужчина заявил, что Дональд Трамп уничтожает США, и поэтому его дочери и внукам необходимо покинуть самолет. В свою очередь Иванка Трамп никак не отреагировала на оскорбления недовольного мужчины. В конечном итоге неадекватного пассажира сняли с рейса.