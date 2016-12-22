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Мэй обещает, что террористы не испортят британцам Рождество
Политика

Мэй обещает, что террористы не испортят британцам Рождество

Сегодня 19:58
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Мэй обещает, что террористы не испортят британцам Рождество

Лондон, 22 декабря. Террористы не смогут испортить британцам Рождество. Так считает председатель правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй.

«Мы помним о тех, кто пострадал в результате жуткого нападения в Берлине, однако лондонцам следует заниматься своими делами так, как они это делают всегда»  — пояснила она.

Премьер-министр также напомнила о том, что за безопасность граждан отвечают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин надеется на то, что западные страны активизируют сотрудничество с российской стороной после инцидента в Берлине.

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