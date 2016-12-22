Дары для коварного Вучича: почему Сербия нуждается в военном союзе с Россией

В рамках программы военно-технической помощи Россия подарит Сербии шесть истребителей МиГ-29, тридцать танков Т-72С и десятки единиц бронетехники. Об этом сегодня во время своей встречи с российским министром обороны Сергеем Шойгу заявил премьер-министр Сербии Александр Вучич.

Договор о военной помощи будет подписан до 23 декабря, пока же стороны обсуждают его технические детали. Так, самолеты Миг-29 могут еще какое-то время пробыть в России, где они пройдут процедуру модернизации перед их передачей Белграду. В качестве альтернативного варианта они могут быть сразу доставлены на сербскую территорию и обновлены уже там.

Драгана Трифкович, директор белградского Центра геостратегических исследований, предоставила Федеральному агентству новостей свою оценку дальнейших перспектив военного сотрудничества между Сербией и Россией. Так, прежде всего, она констатировала, что сейчас это сотрудничество находится явно на недостаточном уровне. Если произошедшее сегодня — первый шаг на пути улучшения этого досадного положение дел, то встречу Вучича и Шойгу можно оценить лишь в высшей мере позитивно.

«Более всего Сербия нуждается сейчас в стратегическом сотрудничестве с Россией по части военной промышленности. Сербия имела очень хороший индустриальный комплекс, но после войны (война НАТО против Югославии в 1999 году — прим. ФАН) он был уничтожен. Военная техника: бронированные разведывательно-дозорные машины, танки и истребители — все это очень нужно сербской армии, так как та через все эти так называемые договоры с НАТО в значительной степени потеряла в своей боеспособности. Быть может, Сербия сейчас нуждается даже не столько в танках и истребителях, сколько в средствах противовоздушной обороны. Все же здесь сербская армия до сих пор полагается на старые советские образчики. Собственно, в связи с этим недавно даже был разговор о закупке в России новых систем ПВО», — отмечает Драгана Трифкович.

Понятно, что главным препятствием на пути сближения Сербии и России является параллельное сотрудничество Сербии и НАТО. Здесь стоит отметить, что во многом то, что Сербия сегодня так плотно вовлечена в сферу влияния НАТО, есть заслуга нынешнего премьера Александра Вучича. Того же самого Вучича, который сегодня принимал дары от российского Минобороны.

«Наше сотрудничество с НАТО развивается уже много лет. К сожалению, этот процесс начался еще в двухтысячных годах. С 2012 года — после того как к власти пришла Сербская прогрессивная партия Александра Вучича — отношения Сербии и НАТО перешли даже еще на более высокий уровень, чем раньше. Были подписаны договоры, в том числе план индивидуального сотрудничества НАТО и Сербии. Масштаб сотрудничества Сербии с НАТО самый значительный, из тех, что возможны для страны, не входящей в альянс», — поясняет эксперт.

На данном этапе, НАТО и его военные объекты, фактически, обладают в Сербии аналогом дипломатическим иммунитета. Как бы правительство страны не превозносило этот факт, простым ее гражданам он не сильно нравится. Последние данные соцопросов показывают, что более 80% сербов против дальнейшей интеграции их страны в структуру Североатлантического альянса. Оно и неудивительно, резюмирует Трифкович, учитывая весьма противоречивую историю взаимоотношений Сербии и блока НАТО. Все же еще в 1999-м году силы альянса бомбили сербские города. Сверх того, менее половины жителей Сербии — что-то порядка 45% — поддерживают проевропейский курс нынешних властей. При этом более 80% процентов положительно оценивают перспективы сближения с Российской Федерацией.