Лучше бы выпили «Виагру»: три брата-импотента погибли при попытке изнасиловать крокодила в ЮАР

Москва, 22 декабря. Трое братьев погибли при попытке изнасиловать крокодилицу в южноафриканской провинции Лимпопо.

По данным СМИ, мужчины обратились к шаману с просьбой исцелить их от импотенции. Знахарь посоветовал им совершить половой акт с крокодилом женского пола, а чтобы родичи животного не напали на них, выдал им защитный амулет «муфи», который не сработал.

Родственники погибших заявили, что претензий к шаману не имеют, так как знают о случаях, когда данный способ помогал людям исцелиться. По их мнению, браться погибли в результате несчастного случая.

При этом власти Лимпопо постоянно предостерегают жителей о том, какими опасными могут быть такие ритуалы, сообщает «Свободная пресса».