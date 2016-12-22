Турецкие следователи нашли след Гюлена в убийстве российского посла

Анкара, 22 декабря. Турецкие следователи считают, что убийство российского посла в Анкаре Андрея Карлова может быть связано с людьми, которые стояли за неудавшейся попыткой государственного переворота в Турции.

Изучив телефон убийцы дипломата Мевлюта Алтынташа, следователи установили, что он был знаком с пятью сотрудниками турецкой полиции, включая комиссара и замкомиссара, которые были отстранены от работы после провалившегося путча. Кроме того, у всех них была установлена программа ByLock, шифрующая сообщения, которой активно пользуются члены запрещенной в Турции организации FETО.

Отметим, что именно FETО, а также ее основатель — исламский проповедник Фетхуллах Гюлен считаются в Турции организаторами госпереворота. В настоящее время полиция проверяет связь между Алтынташем и членами FETО, пишет Anadolu.

Напомним, что российский посол в Турции Андрей Карлов был убит сотрудником полиции Мевлютом Алтынташем 19 декабря во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Преступник произвел 11 выстрелов в спину дипломата, после чего был убит турецким спецназом.