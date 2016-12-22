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Литва оштрафовала «Газпром» на 35,5 млн евро
Экономика

Литва оштрафовала «Газпром» на 35,5 млн евро

Сегодня 19:53
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Литва оштрафовала «Газпром» на 35,5 млн евро

Вильнюс, 22 декабря. Главный административный суд Литвы принял решение оштрафовать российскую корпорацию «Газпром» на 35,561 миллиона евро.

Как отметили представители суда, наказание связано с тем,что представители «Газпрома» нарушили договоренности от 2004 года и отказались подписать с компанией Lietuvos energija соглашение по обмену газом.

Напомним, ранее глава компании «Газпром» Алексей Миллер проинформировал о том, что российская корпорации установит в 2016 году рекорд по объемам поставок газа в дальнее зарубежье.

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Василий Съедин
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