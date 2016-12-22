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Гонщицу Мару Багдасарян могут пожизненно лишить водительских прав
Происшествия

Гонщицу Мару Багдасарян могут пожизненно лишить водительских прав

Сегодня 19:35
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Суд просит пожизненно лишить водительских прав Мару Багдасарян

Москва, 22 декабря. Мировой суд Москвы просит прокуратуру лишить водительских прав участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян по состоянию здоровья. Об этом заявил пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

Стоит отметить, что сегодня состоялось последнее заседание по делу Мары Багдасарян. Сама обвиняемая в зале суда отсутствовала. Адвокат Мары Багдасарян представил справку из больницы, где по его словам, она проходит лечение. Суд рассмотрел в отношении Багдасарян еще четыре административных материала и назначил штрафы на общую сумму шесть тысяч рублей.

Всего суд  провел 12 заседаний, в ходе которых рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях Багдасарян. По итогам 12 заседаний Мара Багдасарян была оштрафована на  сумму 183 тысячи рублей, а также провела 24 дня под административным арестом. Кроме того, ей предстоит отработать 595 часов обязательных работ в качестве дворника.

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Кирилл Иванов
#мара багдасарян
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