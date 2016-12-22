Здоровый сон, «Оливье» и морс: как встретят 2017-й год звезды российского спорта

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с главными действующими лицами российского спорта и узнал, кто, как и с кем встретит год Красного Огненного Петуха.

Двукратная победительница турниров Большого шлема Светлана Кузнецова встретит 2017 года под одеялом.

«У меня будет совсем необычный Новый год. В последний день 2016-го года мне придется рано лечь спать, потому что уже 1 января меня ждет первая игра на теннисном турнире в Австралии, — говорит Кузнецова. — Об отдыхе пришлось забыть, но каникулы у меня все-таки были: в ноябре летала с родителями на Мальдивы».

А двукратный чемпион мира по хоккею, нападающий СКА Сергей Широков встретит праздник в кругу близких.

«Я считаю, что Новый год — чисто семейный праздник, поэтому и проводить его стараюсь в кругу родных. И в этом году буду отмечать с семьей и друзьями, хотя сейчас у нас «плотный» календарь, и первая игра будет уже 3 января. Конечно, в Новый год всегда очень много хлопот, если празднуешь дома, — говорит Широков. — Праздничный стол готовим вместе, но лично я ничего особенного не делаю. Из еды предпочитаю традиционный «Оливье», а что касается напитков — как и любой нормальный человек, люблю шампанское под бой курантов. Но когда на следующий день игра, любимым напитком становится морс».

Футболист «Спартака» и сборной России Денис Глушаков также предпочел встретить год Красного Огненного Петуха по-домашнему.

«Не могу сказать, что у нас есть какая-то традиция празднования Нового года. Каждый раз выходит по-разному. Предстоящий год впервые встретим в новом доме, который построили в Подмосковье, — делится планами футболист. — Готовкой занимается жена, я в это не лезу. Мои функции - «принеси», «подай», «уйти и не мешай». Иногда получается провести Новый год с родителями, это очень приятное для меня событие».

Четырехкратный медалист Олимпийских игр в составе волейбольной сборной России Сергей Тетюхин также предпочитает отмечать праздники с семьей.

«У нас каждый год что-нибудь, да меняется. Понятно, что спортсмены всегда стараются праздновать Новый год с семьей: насыщенный график, разлука сказываются. В прошлом году встречали праздник в Германии, потому что уже 5 января у нас был отбор на Олимпийские игры. А в основном, конечно, дома в Белгороде, — говорит Тетюхин. — В плане кухни оригинальным не буду. На столе всегда присутствуют блюда советского времени: «Оливье», селедка «под шубой». Готовить не умею — это прерогатива мамы и супруги. При выборе подарка исхожу из практичности. Важно, чтобы он был не только памятным, но и полезным».

Собрать всю семью за одним столом предпочитает и олимпийская чемпионка в командной сабле Софья Великая.

«Главная задача встречи Нового года — по максимуму собрать семью. Места могут быть разными. У мужа родня в Саранске живет: там праздновали. В Питере, в Москве — тоже. А в этом году поедем в Смоленск. Стараемся уделить внимание детям, родителям, — рассказывает спортсменка. — Стол у нас без изысков. Предпочитаю себя не нагружать, готовим легкую пищу. Нет желания после Нового года бороться с лишним весом. На первом месте ведь атмосфера, а не еда. Подарки? Главное, чтобы их было много».

Футболист «Локомотива» и сборной России Александр Самедов в уходящем году предпочел домашний очаг пальмам.

«Новогодние праздники совпадают с межсезоньем в футболе, а отпуск я с семьей обычно провожу за границей. Очень давно не отмечал Новый год в России. В этот раз отдыхаем в Таиланде. Думаю, сходим в ресторан, — делится планами Самедов. — Отметим скромно. Так что придется обходиться без «Новогоднего огонька».