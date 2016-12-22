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Здоровый сон, «Оливье» и морс: как встретят 2017-й год звезды российского спорта
Спорт

Здоровый сон, «Оливье» и морс: как встретят 2017-й год звезды российского спорта

Сегодня 19:45
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Спортивный Новый год: привет из ресторана в Тайланде, родного Белгорода и нового дома

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с главными действующими лицами российского спорта и узнал, кто, как и с кем встретит год Красного Огненного Петуха.

Двукратная победительница турниров Большого шлема Светлана Кузнецова

Двукратная победительница турниров Большого шлема Светлана Кузнецова встретит 2017 года под одеялом.

«У меня будет совсем необычный Новый год. В последний день 2016-го года мне придется рано лечь спать, потому что уже 1 января меня ждет первая игра на теннисном турнире в Австралии, — говорит Кузнецова. — Об отдыхе пришлось забыть, но каникулы у меня все-таки были: в ноябре летала с родителями на Мальдивы».

Нападающий СКА Сергей Широков

А двукратный чемпион мира по хоккею, нападающий СКА Сергей Широков встретит праздник в кругу близких.

«Я считаю, что Новый год — чисто семейный праздник, поэтому и проводить его стараюсь в кругу родных. И в этом году буду отмечать с семьей и друзьями, хотя сейчас у нас «плотный» календарь, и первая игра будет уже 3 января. Конечно, в Новый год всегда очень много хлопот, если празднуешь дома, — говорит Широков. — Праздничный стол готовим вместе, но лично я ничего особенного не делаю. Из еды предпочитаю традиционный «Оливье», а что касается напитков — как и любой нормальный человек, люблю шампанское под бой курантов. Но когда на следующий день игра, любимым напитком становится морс».

Футболист «Спартака» и сборной России Денис Глушаков

Футболист «Спартака» и сборной России Денис Глушаков также предпочел встретить год Красного Огненного Петуха по-домашнему.

«Не могу сказать, что у нас есть какая-то традиция празднования Нового года. Каждый раз выходит по-разному. Предстоящий год впервые встретим в новом доме, который построили в Подмосковье, — делится планами футболист. — Готовкой занимается жена, я в это не лезу. Мои функции - «принеси», «подай», «уйти и не мешай». Иногда получается провести Новый год с родителями, это очень приятное для меня событие».

Четырехкратный медалист Олимпийских игр в составе волейбольной сборной России Сергей Тетюхин

Четырехкратный медалист Олимпийских игр в составе волейбольной сборной России Сергей Тетюхин также предпочитает отмечать праздники с семьей.

«У нас каждый год что-нибудь, да меняется. Понятно, что спортсмены всегда стараются праздновать Новый год с семьей: насыщенный график, разлука сказываются. В прошлом году встречали праздник в Германии, потому что уже 5 января у нас был отбор на Олимпийские игры. А в основном, конечно, дома в Белгороде, —  говорит Тетюхин. — В плане кухни оригинальным не буду. На столе всегда присутствуют блюда советского времени: «Оливье», селедка «под шубой». Готовить не умею — это прерогатива мамы и супруги. При выборе подарка исхожу из практичности. Важно, чтобы он был не только памятным, но и полезным».

Олимпийская чемпионка в командной сабле Софья Великая

Собрать всю семью за одним столом предпочитает и олимпийская чемпионка в командной сабле Софья Великая.

«Главная задача встречи Нового года — по максимуму собрать семью. Места могут быть разными. У мужа родня в Саранске живет: там праздновали. В Питере, в Москве — тоже. А в этом году поедем в Смоленск. Стараемся уделить внимание детям, родителям, — рассказывает спортсменка. — Стол у нас без изысков. Предпочитаю себя не нагружать, готовим легкую пищу. Нет желания после Нового года бороться с лишним весом. На первом месте ведь атмосфера, а не еда. Подарки? Главное, чтобы их было много».

Футболист «Локомотива» и сборной России Александр Самедов

Футболист «Локомотива» и сборной России Александр Самедов в уходящем году предпочел домашний очаг пальмам.

«Новогодние праздники совпадают с межсезоньем в футболе, а отпуск я с семьей обычно провожу за границей. Очень давно не отмечал Новый год в России. В этот раз отдыхаем в Таиланде. Думаю, сходим в ресторан, — делится планами Самедов. — Отметим скромно. Так что придется обходиться без «Новогоднего огонька».

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Константин Тихов
#светлана кузнецова #денис глушаков #сергей широков #сергей тетюхин #софья великая #александр самедов
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