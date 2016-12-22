«Гоблин» Пучков о боярышниковом веселье на Украине: Это реакция фашистов и дегенератов

Министерство иностранных дел России потребовало от Киева объяснений в связи с издевательскими твитами посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова, который в своем Twitter вдоволь поиздевался над иркутской трагедией, где в результате отравления ядовитой жидкостью «Боярышник» погибли более 70 человек.

МИД РФ на своей официальной странице в Facebook опубликовало скринштры микрорблога украинского дипломата. После начавшегося скандала Олефиров удалил часть твитов, но далеко не все.

А накануне в Киеве группа молодежи пришла к зданию посольства России и устроила кощунственные «поминки» по умершим иркутянам. «Поминальщики» зажгли свечи, чокнулись бутылочками с настойкой боярышника и развернули на камеру плакат с издевательской надписью «50 метиловцев — герои России», отсылающей к новому российскому фильму о Великой Отечественной войне «28 панфиловцев».

Дегенеративным назвал поведение украинского дипломата писатель, переводчик, публицист и блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Goblin.

«Ну, во-первых, те, кто говорит, что, мол, тут дело тонкое, и что в Иркутске погибли далеко не самые полезные члены общества, так тут нет ничего тонкого, — отметил Дмитрий Пучков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Погибли люди. Уголовный кодекс не делит людей на тех, к кому кто-то испытывает симпатию или кто-то испытывает антипатию. Не такого деления — на уберменшей и унтерменшей. /Übermensch —сверхчеловек, Untermensch — недочеловек — прим./. Для уголовного кодекса все люди — это люди. И если человек считает, что кого-то можно отравить, то это — фашист. Натуральный фашист. И если человек начинает вести рассуждения — ну, не такие уж это и ценные члены коллектива — это алкоголики какие-то сдохли, туда, мол, и дорога — это фашист. Натуральный фашист. Каковыми собственно и является всё руководство нынешней Украины. Которое свою дегенеративность проявляет во всем. Им без разницы: умерли люди в России от какого-то паленого алкоголя, убили российского посла — у них всё вызывает безумную радость. Всё — от начала до конца».

По словам Дмитрия Пучкова, если дать себе труд взглянуть на иркутскую трагедию чуть-чуть повнимательнее, то внезапно окажется, что там погибли отнюдь не только алкоголики и бомжи.

«Там погибли не только алкаши, которые пьют стекломой, но и учителя, и врачи, — напомнил собеседник ФАН. — Это говорит о том, что не все пили стекломой, кто-то пил нормальные с виду алкогольные напитки — водку, коньяк и т.д., которые разливали в тех же гаражах. То есть, эта дрянь может проникнуть и проникла во все слои общества. Погибли люди — цифры чудовищные. Виновных конечно найдут: уже известно, где это производилось, кто это разливал, кто это продавал».

Поэтому издевательства в связи с этой трагедией, которые доносятся с Украины, являются верхом цинизма, считает писатель.

«А что до того, что говорят по этому поводу на Украине, когда эти — я не знаю, кроме как дегенератами, иначе их не назвать, — бегут к российскому посольству с табличками «50 метиловцев», типа поздравляем с тем, что у вас там люди сдохли, — это скоты, фашисты — ничего другого сказать нельзя. А где эти скоты там заседают — в украинском Facebook, или в украинском министерстве иностранных дел — никакой разницы нет — это дегенераты», — резюмировал Дмитрий «Гоблин» Пучков.