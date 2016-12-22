Курды обвиняют власти Ирана в убийстве своих людей в Ираке

Багдад, 22 декабря. Иранская курдская вооруженная оппозиция обвинила Тегеран в убийстве своих пятерых бойцов на севере Ирака, сообщает Reuters.

Вечером 20 декабря в офисах Демократической партии Иранского Курдистана (ДПИК), к востоку от городу Эрбиль, столицы Иракского Курдистана, произошел двойной взрыв.

«Нет никакого сомнения, что это дело рук иранского правительства. Тем не менее, мы не остановим нашу борьбу», — заявил член центрального комитета ДПИК Ассо Хасан Заде.

Бойцам ДПИК и ранее приходилось вести бои с официальным Тегераном, но тогда столкновения произошли на территории Ирана, а с обеих сторон были потери, причем курды тогда тоже говорили о том, что данный инцидент спровоцировала иранская сторона.

Иранские власти от комментариев отказались.