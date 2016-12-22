Путин стал главной медиаперсоной 2016 года

Москва, 22 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин возглавил список наиболее часто цитируемых в средствах массовой информации персон. Об этом в четверг сообщили эксперты компании «Медиалогия»

Согласно предварительным данным, глава государства в 2016 году упоминался два миллиона раз. Второе место занял председатель правительства РФ Дмитрий Медведев (574 тысячи упоминаний). Замыкает тройку лидеров официальный представитель российского президента Дмитрий Песков (250 тысяч упоминаний).

Напомним, ранее стало известно о том, что более 60% граждан страны доверяют Владимиру Владимировичу Путину.

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