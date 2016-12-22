«Мучное» нападение на Вальса в Страсбурге попало на видео

Страсбург, 22 декабря. Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс, который баллотируется на пост президента страны, подвергся нападению во время своей поездки в Страсбург.

Неизвестный мужчина с криком «Не забудем о применении статьи 49.3 конституции» бросил в политика пакет с мукой, когда тот заходил в кафе. Хулигана тут же задержала полиция. В результате «мучной» атаки пострадало не только пальто бывшего премьер-министра, но и одежда сопровождавших его политиков из местного отделения соцпартии и журналистов. В Сети уже появились первые кадры с места происшествия.

Отметим, что статья 49.3 французской конституции позволяет правительству протащить через парламент законопроект, даже если он был отклонен депутатами. Будучи премьер-министром, Вальс часто подвергался критике со стороны общественности, поскольку неоднократно пользовался этой поправкой.



