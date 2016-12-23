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ВКС РФ отмечают День дальней авиации
Россия

ВКС РФ отмечают День дальней авиации

Сегодня 10:05
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ВКС РФ отмечают День дальней авиации

Москва, 23 декабря. Сегодня дальней авиации ВКС РФ исполняется 102 года со дня образования.

Командование дальней авиации, подводя итоги, отмечает, что в текущем году экипажи в общей сложности провели в воздухе 20 тысяч часов. Средний налет составил 120 часов, при этом молодые летчики отлетали по 160 часов каждый. Впервые после продолжительного перерыва пилоты дальних бомбардировщиков совершали вылеты с минированием морских зон. Совместно с летчиками Таджикистана экипажи дальней авиации провели бомбометание на горных полигонах. Также пилоты отработали задачи по выполнению дозаправки в воздухе. В следующем году начнутся испытания самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-100.

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Алексей Громов
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