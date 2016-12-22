Киев оштрафовал радио «Шансон» за песню Дениса Майданова о «флоте агрессора»

Киев, 22 декабря. Радио «Шансон» на Украине было оштрафовано на 294 тыс. гривен (11,6 тыс. долларов) за трансляцию песни Дениса Майданова «Тихий океан». Об этом сообщил член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Украины Сергей Костинский.

«В трансляции этой песни мы видим популяризацию и пропаганду военно-морского флота государства-агрессора», — написал он в Facebook.

В ведомстве заявили, что радио «Шансон» нарушило ст. 6 закона Украины «О телерадиовещании».

Как отмечает ТАСС, герой песни «Тихий океан» отправляется служить на флот на Дальний Восток.