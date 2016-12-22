Ляшко: Савченко поймала звезду и думает, что она мессия

Киев, 22 декабря. Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко исключили из делегации ПАСЕ из-за того, что она «поймала звезду и начала думать, что она мессия‍». Об этом заявил лидер «Радикальной партии Украины» Олег Ляшко.

«Этот человек два года просидел в российской тюрьме, и не дай бог никому пережить того, что она пережила. Но мне кажется, что Надя после освобождения схватила звезду с неба и оторвалась от земли. Она потеряла ощущение земли и начала думать, что она мессия, которой все позволено», — сказал Ляшко.

Стоит напомнить, что сегодня депутаты Верховной рады Украины исключили Надежду Савченко из состава делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Данное решение поддержали 237 депутатов при 226 минимально необходимых.