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Алеппо: более 180 раненых были эвакуированы в турецкие больницы
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Алеппо: более 180 раненых были эвакуированы в турецкие больницы

Сегодня 19:06
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Алеппо: более 180 раненых были эвакуированы в турецкие больницы

Анкара, 22 декабря. Из сирийского города Алеппо были эвакуированы 182 раненых, которых доставили в больницы на юге Турции.

В турецкую провинцию Хатай доставили 182 раненых беженцев, среди которых 71 ребенок. 80 человек перевели в больницы других провинций Турции, 15 пациентов медикам спасти не удалось. 23 пострадавших были успешно прооперированы и выписаны из медицинских учреждений.

По данным турецкой стороны из Алеппо были эвакуированы 40 тысяч человек. Представители Международного комитета Красного Креста сообщили, что в городе больше не осталось больных и раненых, всех удалось вывезти за пределы Алеппо.

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Алексей Громов
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