Власти Литвы переполошились из-за российских «жучков» в своих компьютерах

Вильнюс, 22 декабря. Власти Литвы заявили, что обнаружили три российских шпионских программы, которые были внедрены в компьютеры правительства республики.

Глава Центра кибербезопасности Литвы Римтаутас Керниаускас (Rimtautas Cerniauskas) утверждает, что в этом году было предпринято 20 попыток заразить правительственные компьютеры.

«Шпионские программы действовали по меньшей мере шесть месяцев, прежде чем их обнаружили — практически также, как это было в США», — пояснил он агентству Reuters.

Напомним, что ранее Россию в кибератаках обвинили власти США. Поводом для подобных обвинений стала хакерская атака на почтовый ящик Демократической партии США. Однако Москва все обвинения отрицает, считая их бездоказательными.