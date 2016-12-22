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Власти Литвы переполошились из-за российских «жучков» в своих компьютерах
Политика

Власти Литвы переполошились из-за российских «жучков» в своих компьютерах

Сегодня 18:55
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Власти Литвы переполошились из-за российских «жучков» в своих компьютерах

Вильнюс, 22 декабря. Власти Литвы заявили, что обнаружили три российских шпионских программы, которые были внедрены в компьютеры правительства республики.

Глава Центра кибербезопасности Литвы Римтаутас Керниаускас (Rimtautas Cerniauskas) утверждает, что в этом году было предпринято 20 попыток заразить правительственные компьютеры.

«Шпионские программы действовали по меньшей мере шесть месяцев, прежде чем их обнаружили — практически также, как это было в США», — пояснил он агентству Reuters.

Напомним, что ранее Россию в кибератаках обвинили власти США. Поводом для подобных обвинений стала хакерская атака на почтовый ящик Демократической партии США. Однако Москва все обвинения отрицает, считая их бездоказательными.

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