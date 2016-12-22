Украинцы требуют привлечь Порошенко к ответственности за вранье

Киев, 22 декабря. Петиция с предложением принять закон об ответственности президента Украины и депутатов Верховной рады за невыполнение предвыборных обещаний была размещена на сайте главы государства.

Документ за один день поддержали 100 человек. Всего в течение 90 дней петиция должна набрать 25 тысяч голосов для рассмотрения президентом.

Также на сайте была размещена еще одна петиция, суть которой заключается в том, чтобы поменять обычного учителя с повышенной зарплатой жизнью с депутатом Верховной рады на один месяц. Авторы документа предложили сделать из эксперимента реалити-шоу и назвать его «Жить по-новому», сообщает «Парламентская газета».