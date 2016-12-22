WADA заподозрило российских конькобежцев в употреблении марихуаны

Москва, 22 декабря. Один из российских конькобежцев, выступавших на Олимпиаде-2014 в Сочи, якобы употреблял марихуану. Об этом говорится в новых документах Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Согласно предварительной информации, под подозрения попали Денис Юсков и Алексей Есин. Однако в WADA пришел негативный результат допинг-теста. Кроме того, на пробирке были обнаружены повреждения.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что борьба с допингом в спорте актуальна во всем мире.

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