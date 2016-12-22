Сирия: пять человек погибли при обстреле города Дераа

Дамаск, 22 декабря. Террористы обстреляли ракетами город Дераа недалеко от Дамаска, погибли пять человек. Данный город находится под контролем сирийской армии.

О пяти жертвах рассказали медики в городской больнице.

«По предварительным данным, от ракетного обстрела террористов погибли пять человек, в больнице находятся и тяжелораненые, поэтому количество жертв может возрасти», — сообщили в медучреждении, передает РИА Новости.

Дераа расположенный на границе с Иорданией контролируется правительственными войсками. Но при этом боевики контролируют ряд поселений на севере и западе от Дераа, включая пограничный КПП.