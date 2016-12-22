 Морская авиация Балтийского флота отрабатывает дозаправку самолетов в воздухе

Москва, 22 декабря. В рамках плановых учебно-тренировочных полетов 10 экипажей Су-24М бомбардировочной эскадрильи морской авиации Балтийского флота отработали дозаправку топливом в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дозаправка осуществлялась в составе пар и поодиночке. Задания выполнялись экипажами и в дневное, и в ночное время. В ночное время дозаправка усложнялась тем, что выполнялась с использованием дополнительного освещения, установленного как на Ил-78, так и на заправляющемся самолете.

В ведомстве также отметили, что к подобным учениям допускаются только опытные летчики, которые в ходе полета должны тщательно соблюдать режим скорости и высоты.