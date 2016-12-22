Сирия, 22 декабря. Идут ожесточенные бои между сирийской армией и террористами ИГ* на востоке провинции Хомс. ВКС РФ нанесли серию авиаударов по опорным пунктам боевиков в провинции Хама. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия атаковала боевиков террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** в районе Аль-Мидани в Восточной Гуте Дамаска. В результате наступления был ликвидирован полевой командир исламистов Абу Мухаммад аль-Хут.

Провинция Алеппо

Количество погибших турецких солдат в боях с террористами ИГ за город Аль-Баб, расположенный на севере Сирии, выросло до 16, еще трое находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось, что в рамках наступательной операции «Щит Евфрата» в районе Аль-Баба за сутки погибли 10 турецких военнослужащих.

В южную часть провинции Алеппо прибыли два автобуса с ранеными, больными, женщинами и детьми из населенных пунктов Кафрайя и Аль-Фуа, расположенных в провинции Идлиб. Эвакуация жителей шиитских поселений проходила под контролем сирийского общества Красного полумесяца и международного комитета Красного креста.

Провинция Хомс

Военные источники сообщают об ожесточенных боях между правительственными войсками и террористами ИГ в районе аэропорта Т-4 на востоке провинции Хомс. По неподтвержденным данным оппозиционных источников, в ходе столкновений боевики уничтожили танк, принадлежащий сирийской армии, данные проверяются.

Военнослужащие правительственной армии ликвидировали группу боевиков террористических группировок «Джебхат Ан-Нусра» и «Ахрар Аш-Шам» (обе запрещены в РФ) в ходе боев вблизи населенного пункта Азыдин. Также бойцы САА уничтожили семь единиц военной техники исламистов и несколько автомобилей, оснащенных пулеметами.

Провинция Дейр эз-Зор

Военные источники сообщают о столкновениях между сирийской армией и террористами ИГ на нескольких фронтах на окраинах города Дейр эз-Зор. Информация о результатах боев уточняется.

Провинция Даръа

Разведка сирийской армии выявила беспилотные летающие аппараты, принадлежащие боевикам, в окрестностях города Даръа. Правительственные войска сбили 10 беспилотников, которые направлялись из деревни Аль-Нуайма в восточной части провинции в город Даръа. Также сообщается, что все дроны были заминированы.

В окрестностях города Изра в пригороде Даръа идут столкновения между правительственными войсками и боевиками-оппозиционерами. В результате боев были нейтрализованы несколько исламистов.

Провинция Идлиб

В провинцию Алеппо прибыли два автобуса с ранеными и больными беженцами из городов Аль-Фуа и Кафрайя в пригороде Идлиба, еще две машины ожидают отправления в течение двух суток. Ранее сообщалось, что власти Сирии начали эвакуацию 4000 человек из шиитских поселений, расположенных в северной части провинции.

Провинция Ракка

Курдские отряды народной самообороны развернули наступательную операцию на позиции террористов ИГ, расположенные в северо-западном направлении от города Ракка. В результате боев курды освободили населенный пункт Карван, ликвидировав нескольких исламистов.

Провинция Хама

ВКС РФ нанесли серию авиаударов по опорным пунктам боевиков, расположенным в окрестностях населенного пункта Каср Ибн Вардан в восточном пригороде Хамы. Информация о результатах воздушной операции пока уточняется.

Ирак

Иракская армия успешно отразила нападение террористов ИГ на ее позиции в районе Аль-Даравша к юго-западу от города Багдад. В результате боев были уничтожены два террориста-смертника.

Количество погибших в результате теракта, устроенного боевиками ИГ в районе Гекджали на востоке Мосула, увеличилось до 30 человек. Ранее сообщалось, что трое террористов-смертников «Исламского государства» въехали на автомобилях в густонаселенный квартал и привели в действие «пояса шахида».

ВВС международной антитеррористической коалиции нанесла авиаудар по позициям исламистов, укрывшихся в районе населенных пунктов Таза, Аль-Рашад и Дахук. В результате воздушной операции были уничтожены 17 террористов ИГ.