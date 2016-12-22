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Сирия новости 22 декабря 2016 19.30: ИГ атаковало САА в Хомсе, ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Хаме
Новости Сирии

Сирия новости 22 декабря 2016 19.30: ИГ атаковало САА в Хомсе, ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Хаме

Сегодня 19:30
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Сирия новости 22 декабря 2016 19.30: ИГ атаковало САА в Хомсе, ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Хаме

Сирия, 22 декабря. Идут ожесточенные бои между сирийской армией и террористами ИГ* на востоке провинции Хомс. ВКС РФ нанесли серию авиаударов по опорным пунктам боевиков в провинции Хама. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия атаковала боевиков террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** в районе Аль-Мидани в Восточной Гуте Дамаска. В результате наступления был ликвидирован полевой командир исламистов Абу Мухаммад аль-Хут.

В результате наступления САА был ликвидирован полевой командир исламистов Абу Мухаммад аль-Хут

Провинция Алеппо

Количество погибших турецких солдат в боях с террористами ИГ за город Аль-Баб, расположенный на севере Сирии, выросло до 16, еще трое находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось, что в рамках наступательной операции «Щит Евфрата» в районе Аль-Баба за сутки погибли 10 турецких военнослужащих.

В южную часть провинции Алеппо прибыли два автобуса с ранеными, больными, женщинами и детьми из населенных пунктов Кафрайя и Аль-Фуа, расположенных в провинции Идлиб. Эвакуация жителей шиитских поселений проходила под контролем сирийского общества Красного полумесяца и международного комитета Красного креста.

Провинция Хомс

Военные источники сообщают об ожесточенных боях между правительственными войсками и террористами ИГ в районе аэропорта Т-4 на востоке провинции Хомс. По неподтвержденным данным оппозиционных источников, в ходе столкновений боевики уничтожили танк, принадлежащий сирийской армии, данные проверяются.

Военнослужащие правительственной армии ликвидировали группу боевиков террористических группировок «Джебхат Ан-Нусра» и «Ахрар Аш-Шам» (обе запрещены в РФ) в ходе боев вблизи населенного пункта Азыдин. Также бойцы САА уничтожили семь единиц военной техники исламистов и несколько автомобилей, оснащенных пулеметами.

Провинция Дейр эз-Зор

Военные источники сообщают о столкновениях между сирийской армией и террористами ИГ на нескольких фронтах на окраинах города Дейр эз-Зор. Информация о результатах боев уточняется.

Сирия: карта боевых действий

Провинция Даръа

Разведка сирийской армии выявила беспилотные летающие аппараты, принадлежащие боевикам, в окрестностях города Даръа. Правительственные войска сбили 10 беспилотников, которые направлялись из деревни Аль-Нуайма в восточной части провинции в город Даръа. Также сообщается, что все дроны были заминированы.

В окрестностях города Изра в пригороде Даръа идут столкновения между правительственными войсками и боевиками-оппозиционерами. В результате боев были нейтрализованы несколько исламистов.

Провинция Идлиб

В провинцию Алеппо прибыли два автобуса с ранеными и больными беженцами из городов Аль-Фуа и Кафрайя в пригороде Идлиба, еще две машины ожидают отправления в течение двух суток. Ранее сообщалось, что власти Сирии начали эвакуацию 4000 человек из шиитских поселений, расположенных в северной части провинции.

В провинцию Алеппо прибыли два автобуса с ранеными и больными беженцами из городов Аль-Фуа и Кафрайя в пригороде Идлиба

Провинция Ракка

Курдские отряды народной самообороны развернули наступательную операцию на позиции террористов ИГ, расположенные в северо-западном направлении от города Ракка. В результате боев курды освободили населенный пункт Карван, ликвидировав нескольких исламистов.

урдские отряды народной самообороны развернули наступательную операцию на позиции террористов ИГ

Провинция Хама

ВКС РФ нанесли серию авиаударов по опорным пунктам боевиков, расположенным в окрестностях населенного пункта Каср Ибн Вардан в восточном пригороде Хамы. Информация о результатах воздушной операции пока уточняется.

Ирак

Иракская армия успешно отразила нападение террористов ИГ на ее позиции в районе Аль-Даравша к юго-западу от города Багдад. В результате боев были уничтожены два террориста-смертника.

Количество погибших в результате теракта, устроенного боевиками ИГ в районе Гекджали на востоке Мосула, увеличилось до 30 человек. Ранее сообщалось, что трое террористов-смертников «Исламского государства» въехали на автомобилях в густонаселенный квартал и привели в действие «пояса шахида».

ВВС международной антитеррористической коалиции нанесла авиаудар по позициям исламистов, укрывшихся в районе населенных пунктов Таза, Аль-Рашад и Дахук. В результате воздушной операции были уничтожены 17 террористов ИГ.

Список упомянутых в тексте организаций

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Алексей Громов
#сирия #алеппо
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