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Пушков: Украина выгнала из ПАСЕ главный «символ борьбы с Россией»
Политика

Пушков: Украина выгнала из ПАСЕ главный «символ борьбы с Россией»

Сегодня 18:36
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Пушков: Украина выгнала из ПАСЕ главный «символ борьбы с Россией»

Москва,22 декабря. Не стоит ждать бурной реакции европейских политиков на исключение украинского депутата Надежды Савченко из ПАСЕ. Об этом в четверг заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Представляю, как будут смущенно молчать западные депутаты ПАСЕ, узнав, как Украина выгнала оттуда свой главный символ «борьбы с Россией», — пишет он в Twitter.

Напомним, что в четверг депутаты Верховной рады проголосовали за исключение Савченко из украинской делегации ПАСЕ. В постановлении указано, что включение парламентария в делегацию нужно было для ее возвращения на родину, однако теперь эта надобность отпала.

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Геннадий Плющев
#надежда савченко #алексей пушков
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