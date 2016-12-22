ДНР: окрестности Ясиноватой вновь оказались под уларами артиллерии ВСУ

Донецк, 22 декабря. Украинские силовики нанесли минометный удар по населенному пункту Крутая Балка вблизи Ясиноватой. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«В населённом пункте Крутая Балка по мирным гражданам, приехавшим забрать своё имущество из вынужденно оставленных домовладений, был открыт огонь со стороны украинских силовиков из крупнокалиберного пулемёта «Утёс». К счастью, пострадавших нет», — сообщил Басурин.

Ранее «Национальная служба новостей», что украинские силовики возобновил обстрелы позиций армии ДНР в районе Дебальцево. По данным агентства, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по позициям армии ДНР почти 380 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм и мин калибра 82 и 120 мм.