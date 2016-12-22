Воруйте дальше, живите лучше: киевляне рассказали о жизни с новыми тарифами на ЖКХ

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выложил на своей странице в Facebook видеозапись бесед с жителями Киева о том, как изменилась их жизнь с новыми тарифами на ЖКХ. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Видео с пояснением «Предлагаю вам послушать ответы киевлян на вопрос о том, как новые платежки за жилищно-коммунальные услуги отразились на их семейном бюджете» пока набрало 3,5 тыс. просмотров.

«Очень повлияло, очень сильно. Вот так в иной раз заплатишь, а потом не на что пакет молока купить или лишний батон хлеба. Очень трудно», — говорит жительница Киева.

«Ой, да что вам сказать. Иной раз думаешь: то ли сходить в магазин и купить еды, то ли оплатить тарифы. У нас ужасно. Мы не оформляли субсидию, у нас не получается», — сетует другая киевлянка.

«Нужно гордиться народом, который на такие деньги может выжить. Ну а про политиков я ничего не скажу, все видели их декларации», — заявил журналистам мужчина.

«Вся моя пенсия уходит на это, ее не хватает. А моя пенсия приличная по меркам Украины — 2300 гривен. Но абсолютно все уходит на газ и на свет. То есть мне жить не на что. И слава богу, что я в свои 65 лет еще где-то как-то могу побежать, оказать людям какую-то услугу и за это получить денежки. Но еще при этом благодарю господа бога, еще надо помочь церкви. Как раз сейчас иду из церкви», — сказала пенсионерка. Другая пенсионерка ее поддержала, сказав, что только что пошла и отдала всю пенсию до копейки.

«Грабят и грабят. Когда они уже нажрутся?» — задается вопросом мужчина. Спутница мужчины добавила, что по сравнению с тем, что было раньше, сейчас просто ужас.

«У меня пенсия 1300 гривен, а коммунальные платежи пришли на 1450 гривен, и это только отопление. Я вообще не понимаю, как в этой стране можно жить. Это просто какой-то нонсенс — страна, которая не думает о стариках и о детях. Мне кажется, что эта страна не имеет никаких перспектив. Это мое мнение», — возмущается женщина.

«Вообще, лучше жилось раньше — до революции. В результате революции достоинства к власти пришли негодяи», — поддерживает предыдущих ораторов еще один киевлянин.

Журналисты остановили на улице двух мужчин. Один из них рассказал, что раньше мог жить, что называется, на широкую ногу: «Раньше я мог заплатить за коммуналку, ни в чем себе не отказывать в плане еды, мог себе костюм хороший купить. А сейчас — смотрите».

Еще один киевлянин поделился своей безграничной радостью от поднятия тарифов на ЖКХ: «Мы радуемся, так радуемся. Молодцы, ребята! Воруйте дальше! Живите лучше! А мы уже как-нибудь перебьемся на сухарях».

Подписчики Николая Азарова не удержались от комментариев после увиденного.

«Николай Янович, в ответах киевлян — и горечь, и обида на действующую власть. Но вот что интересно: когда мы обсуждаем свою жизнь в республиках, то в конце всегда кто-то обязательно добавит: «Нам трудно, а на Украине и того похлеще: не стреляют, так душат тарифами и ценами. Всем переживать смуту трудно. Дай бог и нам, и украинцам это пережить». На Украине проводятся опросы, они отвечают, но больше жалуются на нехватку денег, но ни слова про войну в Донбассе, про то, что стариков обидели, лишив их пенсий, что гибнут дети. Народ на Украине так печется о своей жизни, что, по-моему, ему не нужен не только Донбасс, но и «герои АТО», — комментирует Ольга Р.

«У меня 4700 (гривен) за «трешку» благодаря Майдану», — констатирует Эвелина К.

А Ирина К. добавляет, что с такими тарифами «и на сухари не хватает».

Согласно информации, размещенной на сайте «Киевэнерго», цена за кубометр горячей воды при условии подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения и с учетом НДС составляет 83,10 гривны (192 рубля 17 копеек), без подключения полотенцесушителей — 76,71 гривны.

Централизованное отопление при условии наличия домового или квартирного счетчика составляет 1416,96 гривны за 1 Гкал. Отопление для тех, у кого счетчика нет, за 1 Гкал — 32,97 гривны (1 квадратный метр в месяц на протяжении отопительного периода).

Давайте возьмем в расчет квартиру площадью 75 кв. метров. Допустим, что объем тепловой энергии, предоставленной на нужды отопления по показаниям общедомового счетчика за месяц, составил 250 Гкал. Общая площадь дома с учетом всех жилых и нежилых помещений — 7000 квадратных метров. Объем тепловой энергии, предоставленной на общедомовые нужды для условной квартиры № 5, составил 0,150 Гкал. Если воспользоваться формулами расчета, утвержденными в России, но заменить рубли на гривны, то общая плата за отопление составит 2671,94 гривны.

Если рассчитать свет, то киевская многодетная семья, проживающая в многоквартирном доме с централизованным отоплением и электроплитой, согласно калькулятору на «Киевэнерго» должна заплатить 71,40 коп. на 1 кВт/ч.