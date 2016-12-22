МВД Германии назвало имя исполнителя теракта в Берлине

Берлин, 22 декабря. Правоохранительные органы Германии располагают сведениями о том, что исполнителем теракта на рождественской ярмарке в Берлине действительно является объявленный в розыск гражданин Туниса Анис Амри. Об этом журналистам в четверг заявил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер.

«Имеются дополнительные сведения о том, что подозреваемый с высокой долей вероятности действительно является исполнителем преступления», — подчеркнул немецкий политик.

Как ранее сообщала Газета.Ru, следователи обнаружили отпечатки пальцев террориста на грузовике, который въехал в толпу людей в Берлине.

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