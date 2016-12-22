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Главные новости 22 декабря
Общество

Главные новости 22 декабря

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Дайджест новостей за 22.12.2016

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей четверга, 22 декабря.

МИД РФ потребовал от украинского правительства объяснить публикацию картинок с возмутительными шутками на тему массового отравления жителей Иркутска «Боярышником». Украинский посол разъяснил МИД РФ смысл «смешных картинок» про «Боярышник»

Министерство иностранных дел Украины рассматривает варианты введения виз с Российской Федерацией. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин. Заложник политики: как введение виз с Россией угрожает режиму Порошенко

Материал, опубликованный в американской New York Daily News, Кадыров счел оправданием убийства посла Андрея Карлова. Кадыров назвал «беспрецедентной наглостью» статью про убийство посла РФ

Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало в Facebook обращение к властям Киева в связи с публикациями посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова «веселых картинок» на тему массового отравления россиян «Боярышником». Москва призвала Киев к ответу за шутки над гибелью россиян от «Боярышника»

Сегодня суд оглашает приговор московской студентке Варваре Карауловой (Александры Ивановой), которая пыталась примкнуть к «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в РФ). Суд оглашает приговор Варваре Карауловой, пытавшейся примкнуть к ИГ

К бойкоту этапа Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в Тюмени, в среду присоединились еще британские и норвежские спортсмены. Норвежские биатлонисты объявили бойкот этапу Кубка мира в Тюмени

Печерский суд Киева решил предоставить следователям доступ к вещам и документам в здании администрации президента России в рамках дела экс-президента Украины Виктора Януковича. Суд Киева «разрешил» Генпрокуратуре обыскать здание администрации президента РФ

Армия правительства Сирии взяла под полный контроль Алеппо, под Пальмирой ВКС РФ оказали поддержку САА и нанесли удары по позициям террористов «Исламского государства». Сирия новости 22 декабря 2016 07.00: САА получила полный контроль над Алеппо, ВКС РФ нанесли удары по позициям ИГ под Пальмирой

В Испании в самом ближайшем будущем появятся необычные кинотеатры, где посетители смогут лично поучаствовать в порнографических фильмах. Испанские ученые создали виртуальный секс-кинотеатр с роботами

Секс позволяет не только продолжить свой род, но и защитить организм от паразитов. Ученые выяснили, почему люди выбрали секс для размножения

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Алексей Громов
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