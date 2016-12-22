Хмеймим получает лучшее оборудование и высокоточное оружие из России

Хмеймим, 22 декабря. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что российская база «Хмеймим» в Сирии получает высококачественную поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

Российские военнослужащие в Сирии получают средства связи, оптическое оборудование, новейшее стрелковое вооружение и высокоточные боеприпасы. Вся техника на базе своевременно ремонтируется, на базе постоянно находятся представители ОПК. При необходимости сложного ремонта в Сирию прибывают специалисты-промышленники и проводят восстановление, модернизацию и обслуживание боевых машин.